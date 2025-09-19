Thema u.a.: Seehundretter Toni Thurm und Motorradkontrolle OberbayernJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 19.09.2025: Thema u.a.: Seehundretter Toni Thurm und Motorradkontrolle Oberbayern
60 Min.Folge vom 19.09.2025Ab 12
Seehundretter Toni Thurm sucht am Strand von St. Peter Ording nach verwaisten Heulern. Heute rettet Toni Thurm ein Robbenbaby vor dem sicheren Tod und bring es in Sicherheit. Außerdem Roman Gold und Jan Zangenfeind von der Polizei Holzkirchen kontrollieren heute am Sudelfeld-Pass Motorradfahrer. Ein Fahrer ist auf seinem Bike mit 81km/h unterwegs, obwohl nur 60 erlaubt sind. Auf den Mann kommt einiges zu.