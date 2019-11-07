Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 07.11.2019: Zur Fahndung ausgeschrieben
35 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
Lars Gilian und Maximilian Brandl, von der Bundespolizei in Passau, kontrollieren heute Fahrzeuge auf der A 3, kurz vor der österreichischen Grenze. Ihr erster Prüfling: ein Mercedes mit einem Ausfuhrkennzeichen. Und: Ein großer Einkaufsmarkt in Norddeutschland ist heute der Einsatzort der Detektive Miriam und Stefan Wolloscheck. Technisch hochgerüstet und mit über zehnjähriger Erfahrung legen die beiden Ladendieben das Handwerk.