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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Heute u. a.: Rasern auf der Spur

Kabel EinsFolge vom 18.06.2021
Heute u. a.: Rasern auf der Spur

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 18.06.2021: Heute u. a.: Rasern auf der Spur

35 Min.Folge vom 18.06.2021Ab 12

Hochbetrieb auf Hessens legendärster Motorradstrecke: Die B 276 ist bei Bikern berühmt und berüchtigt, hier legen sie sich mit Vollgas in die Kurven. Der Mix aus Speed und Leichtsinn sorgt oft für gefährliche Unfälle. Der Polizist Peter Göb und seine Kollegen ziehen auffällige Maschinen aus dem Verkehr. Und: Mehr als jeder zehnte Deutsche steht finanziell in der Kreide. Das heißt Hochkonjunktur für Inkassospezialisten wie Gabriele Linhardt und ihren Sohn Maximilian.

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