Heute u. a.: Unfug mit FolgenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 07.11.2019: Heute u. a.: Unfug mit Folgen
34 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
Die Bundespolizisten Katrin Schneider und Christian Mörmann müssen in Offenburg in Baden-Württemberg heute an einen Bahnhof, an dem Jugendliche randaliert haben sollen. Die drei Jungs sollen Steine auf die Gleise gelegt haben. Und: Franz Pollak vom Gewerbeaufsichtsamt Ludwigsburg kontrolliert regelmäßig die Sicherheit am Bau. Wie jeden Tag besucht er auch heute wieder unangemeldet mehrere Baustellen.