Am Hauptbahnhof in München soll ein Mann mit Schusswaffe unterwegs sein. Bewaffnet mit Maschinenpistolen fahnden die Bundespolizisten Ole Bierwirth und Patrick Rusch nach dem Mann. Denn sie sind für die Sicherheit auf Deutschlands größtem Bahnhof - mit 34 Bahnsteiggleisen - zuständig. Und: Dresden ist die Fahrradmetropole an der Elbe. 400 Kilometer Radwege ziehen sich durch die Stadt. Kommissar Thomas Kiraly und Hauptmeister Carsten Ulbricht sorgen für mehr Sicherheit.