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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Rettungsdienst Regensburg: Mann seit drei Tagen vermisst

Kabel EinsFolge vom 10.01.2022
Thema u. a.: Rettungsdienst Regensburg: Mann seit drei Tagen vermisst

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 10.01.2022: Thema u. a.: Rettungsdienst Regensburg: Mann seit drei Tagen vermisst

64 Min.Folge vom 10.01.2022Ab 12

Regensburg. Ein Arbeitgeber vermisst seinen Mitarbeiter seit mehreren Tagen und macht sich Sorgen. Notfallsanitäterin Sabrina und Rettungsassistent Lukas vom Malteser Rettungsdienst fahren gemeinsam mit Berufsfeuerwehr und Polizei zum Einsatzort. Und: Zwischen Juni und September sind Polizeihauptkommissar Heiko und seine Kollegen gemeinsam mit dem allgemeinen Ordnungsdienst in beliebten Touristenorten unterwegs, um eine sichere Urlaubssaison zu gewährleisten.

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