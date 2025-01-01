Thema u. a.: Hündin bricht zusammen - Tierretter EssenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Thema u. a.: Hündin bricht zusammen - Tierretter Essen
60 Min.Ab 12
Die Tierretter Stephan und Florian sind in Essen zu einer Hündin unterwegs, die plötzlich zusammengebrochen ist. Der erste Verdacht der beiden: Es könnte ein Schlaganfall sein. Und: Die Zevener Polizei kontrolliert in Ghyum, Landkreis Rotenburg, ein Fahrzeug aus Rumänien. Der Fahrer entschuldigt sich für seine Tempoüberschreitung, doch Steffen wird bei der Prüfung der Dokumente des Mannes misstrauisch. Handelt es sich um eine Fälschung?