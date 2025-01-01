Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Hündin bricht zusammen - Tierretter Essen

Kabel Eins
Thema u. a.: Hündin bricht zusammen - Tierretter Essen

60 Min.Ab 12

Die Tierretter Stephan und Florian sind in Essen zu einer Hündin unterwegs, die plötzlich zusammengebrochen ist. Der erste Verdacht der beiden: Es könnte ein Schlaganfall sein. Und: Die Zevener Polizei kontrolliert in Ghyum, Landkreis Rotenburg, ein Fahrzeug aus Rumänien. Der Fahrer entschuldigt sich für seine Tempoüberschreitung, doch Steffen wird bei der Prüfung der Dokumente des Mannes misstrauisch. Handelt es sich um eine Fälschung?

