Thema u. a.: Da fehlt doch was - Polizei DresdenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 08.11.2021: Thema u. a.: Da fehlt doch was - Polizei Dresden
60 Min.Folge vom 08.11.2021Ab 12
Die Polizisten Thomas und Holger von der Verkehrspolizei Dresden halten heute eigentlich nach getunten Autos Ausschau. Doch dann fällt ihnen ein roter Pkw auf, bei dem das Nummernschild fehlt - der Fahrer kann sich das angeblich nicht erklären. Und: Die Tiernotfallsanitäter Jörg, Björn und Inka-Maria vom 24 Stunden Tiernotruf Friesland werden zu einem Kaninchenfund gerufen. Die vier Jungtiere sind ins kalte Wasser der Nordsee gefallen und unterkühlt.