Thema u. a.: Kaputte Bremsscheiben - Lkw-Kontrolle Bad BentheimJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 08.03.2022: Thema u. a.: Kaputte Bremsscheiben - Lkw-Kontrolle Bad Bentheim
64 Min.Folge vom 08.03.2022Ab 12
Die Technik-Experten der Landespolizei in Osnabrück kontrollieren einen russischen Lkw. Dabei fallen ihnen erhebliche Mängel an den Bremsscheiben auf. Eine Werkstatt soll nun die Höhe des Schadens überprüfen. Und: Die Tierschutzberaterinnen Alena Kramer und Nicole Hartmann gehen einem anonymen Hinweis auf illegalen Katzenhandel bei eBay nach.