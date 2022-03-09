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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Baustellenkontrolle Dortmund

Kabel EinsFolge vom 09.03.2022
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 09.03.2022: Thema u. a.: Baustellenkontrolle Dortmund

63 Min.Folge vom 09.03.2022Ab 12

Sebastian Schmidt und Christopher Wohland prüfen erneut eine Dortmunder Baustelle auf Arbeitssicherheit. Dabei fällt ihnen auf, dass mehrere Gerüstbauer in fünf Metern Höhe ohne Helm arbeiten. Bei genauerer Betrachtung tauchen außerdem noch weitere Mängel auf. Nun muss die Baufirma mit einer saftigen Strafe rechnen. Und: Die Bundespolizisten Ralf und Thomas werden in Dresden zu einem Diebstahl gerufen und bekommen es mit einem Wiederholungstäter zu tun.

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