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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Schock statt Schnäppchen - Zoll Düsseldorf

Kabel EinsFolge vom 11.05.2021
Thema u. a.: Schock statt Schnäppchen - Zoll Düsseldorf

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 11.05.2021: Thema u. a.: Schock statt Schnäppchen - Zoll Düsseldorf

64 Min.Folge vom 11.05.2021Ab 12

Am Flughafen Düsseldorf kontrollieren die Zöllner Adalbert und Alexander eine Reisende aus dem Kosovo. Schnell stellen sie fest, dass die Frau ihre Freimenge für Einkäufe weit überschritten hat. Und: Missachtete Halteverbote, zugeparkte Busspuren und Haltestellen: Das ist das tägliche Brot von Remo Ruf. Im Dienst der Wiesbadener Verkehrsüberwachung sorgt er dafür, dass der öffentliche Nahverkehr der hessischen Landeshauptstadt nicht zum Erliegen kommt.

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