Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 03.03.2021: Thema u. a.: Die Wehen kommen! - Rettungsdienst Nürnberg
63 Min.Folge vom 03.03.2021Ab 12
Tim und Gökhan vom Rettungsdienst werden zu einer schwangeren Frau gerufen: Die werdende Mutter hat bereits Wehen in kurzen Abständen. Der Notarzt und ein Babynotarztwagen kommen zur Hilfe. Schaffen es die Sanitäter rechtzeitig in ein Krankenhaus? Und: In Dortmund kontrollieren Sebastian und Christopher von der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft die Arbeitssicherheit auf Baustellen. Bei einer Kontrolle fällt den beiden ein Gerüst auf, dessen Beläge alt und defekt sind.