Thema u. a.: Bloodhounds im Einsatz - Mantrailer Landespolizei SachsenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 03.05.2021: Thema u. a.: Bloodhounds im Einsatz - Mantrailer Landespolizei Sachsen
64 Min.Folge vom 03.05.2021Ab 12
Armin Schweda bildet Spürhunde für die sächsische Landespolizei aus. Zuerst absolvieren die Bloodhounds ein spezielles Training, bevor es für Hund und Halter zur Prüfung geht. Denn die Tiere müssen für den Einsatz im Ernstfall gut vorbereitet sein. Und: Fritz Imbacher führt eine deutsche Autowerkstatt in Kuala Lumpur. Heute muss er die Oldtimer-Limousine des malaysischen Königs reparieren.