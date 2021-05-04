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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Hartnäckiger Flohmarkthändler- Flohmarkt Mauerpark

Kabel EinsFolge vom 04.05.2021
Thema u. a.: Hartnäckiger Flohmarkthändler- Flohmarkt Mauerpark

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 04.05.2021: Thema u. a.: Hartnäckiger Flohmarkthändler- Flohmarkt Mauerpark

64 Min.Folge vom 04.05.2021Ab 12

Peter Hartwig ist für den reibungslosen Ablauf des Flohmarktes im Berliner Mauerpark zuständig. Jeden Sonntag sieht er hier deshalb nach dem Rechten. Dabei trifft er manchmal auch auf Händler, die es mit den Regeln nicht so genau nehmen. Und: Tierschützer Stefan Klippstein kämpft gegen illegalen Welpenhandel.

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