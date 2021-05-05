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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Eine Lieferung mit Hindernissen - Bavarian House in Indonesien

Kabel EinsFolge vom 05.05.2021
Thema u. a.: Eine Lieferung mit Hindernissen - Bavarian House in Indonesien

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 05.05.2021: Thema u. a.: Eine Lieferung mit Hindernissen - Bavarian House in Indonesien

64 Min.Folge vom 05.05.2021Ab 12

Chefkoch Claas Meinke betreibt in Bogor, Indonesien, das "Bavarian House". Heute bereiten er und sein Team eine Großlieferung vor. Dabei haben sie mit einigen Herausforderungen zu kämpfen. Und: Nicole Vogel, Olaf Steiner und Rüdiger Heiler von der Verkehrspolizei Karlsruhe kontrollieren auf der A5 einige Lkw-Fahrer.

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