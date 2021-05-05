Thema u. a.: Eine Lieferung mit Hindernissen - Bavarian House in IndonesienJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 05.05.2021: Thema u. a.: Eine Lieferung mit Hindernissen - Bavarian House in Indonesien
64 Min.Folge vom 05.05.2021Ab 12
Chefkoch Claas Meinke betreibt in Bogor, Indonesien, das "Bavarian House". Heute bereiten er und sein Team eine Großlieferung vor. Dabei haben sie mit einigen Herausforderungen zu kämpfen. Und: Nicole Vogel, Olaf Steiner und Rüdiger Heiler von der Verkehrspolizei Karlsruhe kontrollieren auf der A5 einige Lkw-Fahrer.