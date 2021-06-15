Thema u. a.: Auf den Schlamm, fertig, los!Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 15.06.2021: Thema u. a.: Auf den Schlamm, fertig, los!
61 Min.Folge vom 15.06.2021Ab 12
In der Lüneburger Heide macht sich André Skwortsow jedes Jahr auf's Neue die Hände schmutzig: Der Holländer veranstaltet seit fünf Jahren einen der größten Schlamm-Hindernisläufe Deutschlands. Über 4.000 Teilnehmer suchen bei "Mud Masters" den Nervenkitzel der ganz dreckigen Sorte. Auch für den Veranstalter bedeutet das beim Testen der Hindernisse vollen Körpereinsatz. Und: Elena und Jörn kontrollieren am Flughafen Frankfurt einen Mann, der unangemeldete Waren im Gepäck hat.