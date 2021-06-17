Thema u. a.: Alarm am Hauptbahnhof - Bundespolizei MünchenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 17.06.2021: Thema u. a.: Alarm am Hauptbahnhof - Bundespolizei München
61 Min.Folge vom 17.06.2021Ab 12
Für die Sicherheit am Hauptbahnhof München sorgen die Bundespolizisten Ole und Patrick. Ein Mann mit Schusswaffe soll hier unterwegs sein. Mit Maschinenpistolen bewaffnet, fahnden die Bundespolizisten nach dem Mann. Und: Motocross-Fahrer Jörg Niemeyer ist der Organisator des Oldtimer Moto-Cross Rennens in Wietstock, Brandenburg. Dort sollen morgen über 100 Bikes über die Sandpiste düsen - doch schon beim Aufbau gibt es Probleme.