Thema u. a.: Frauen an die MachtJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 18.06.2021: Thema u. a.: Frauen an die Macht
61 Min.Folge vom 18.06.2021Ab 12
In Großenhain in Sachen befindet sich die wohl außergewöhnlichste Autowerkstatt Deutschlands: Im KFZ-Betrieb Gahse haben Jessica und Lydia Gahse das Sagen - aber kommt damit jeder Kunde klar? Und: Bei einer Verkehrsgroßkontrolle in Bremerhaven überprüfen die Polizisten Jannik und Jan-Hendrik Autofahrer. Der Fahrer eines VW-Busses macht ihnen die Arbeit schwer. Spätestens als er den Becher für die Urinprobe in das Dixi-Klo fallen lässt, ist ihnen klar: Das kann länger dauern!
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016