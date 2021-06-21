Thema u. a.: Freund und Helfer der Wespen - Wespenumsiedler HamburgJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 21.06.2021: Thema u. a.: Freund und Helfer der Wespen - Wespenumsiedler Hamburg
61 Min.Folge vom 21.06.2021Ab 12
In Hamburg ist Michael Neumann der Mann für Wespen-Probleme. Wenn sich die Tiere in der Gartenhütte eingenistet haben, hilft er bei der artgerechten Umsiedlung. Doch der Umzug des Wespennestes ist nicht immer einvernehmlich. Und: Peter Lienbacher und Doreen Lehnert von der ASFINAG haben wieder viel zu tun. Sie haben vor allem deutsche Autofahrer im Fokus, die gerne ihre Fahrstrecke nach Berchtesgaden oder zum Königsee über die A10 in Österreich ohne Vignette abkürzen.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016