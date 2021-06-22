Thema u. a.: Rollerprüfstand NiedersachenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 22.06.2021: Thema u. a.: Rollerprüfstand Niedersachen
61 Min.Folge vom 22.06.2021Ab 12
Deutschlandweit gibt es nur einen Rollerprüfstand und der befindet sich in Niedersachsen. Die Polizei möchte dadurch Rasern mit getunten Rollern den Kampf ansagen. Heute lernen die Polizisten Uwe Gels und Stephan Weichert den Nachwuchs an. Und: Die Tierärztin Isabel ist in Mallorca für deutsche Auswanderer und deren Tiere im Einsatz. Der heutige Hilferuf führt sie in eine Bar: Der Hund des Besitzers hat Nierenprobleme.