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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Ausnahmezustand in Warnemünde

Kabel EinsFolge vom 24.06.2021
Thema u. a.: Ausnahmezustand in Warnemünde

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 24.06.2021: Thema u. a.: Ausnahmezustand in Warnemünde

61 Min.Folge vom 24.06.2021Ab 12

Damit auf dem Volksfest "Hanse-Sail" in Rostock-Warnemünde alles sicher abläuft und es keinen Ärger gibt, kümmert sich Strandvogt Jens Michael um Ordnung. Und die ist erheblich gefährdet, als einige junge Männer zu randalieren beginnen. Und: Wolfgang Rapl inspiziert im Auftrag des ADAC Campingplätze in Kroatien. Ob defekte oder verschmutzte Sanitäranlagen, Baustellen oder Plätze ohne Strom, ihm entgeht nichts - zum Unmut der Betreiber.

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