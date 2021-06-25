Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 25.06.2021: Thema u. a.: Auf Raserjagd
61 Min.Folge vom 25.06.2021Ab 12
Die Polizisten Klaus und Steven sind auf der gefährlichsten Autobahn Deutschlands, der A2 bei Braunschweig, unterwegs. Nach einer Verfolgungsjagd mit knapp 200 km/h durch eine 80er-Zone, bekommen das auch die Insassen eines weißen Mercedes zu spüren. Und: Im fernen Thailand arbeiten Detlef und Roland als Hausmeister in einem Krankenhaus. Als eine Pumpe ausgetauscht werden muss, bereiten ihnen die fremde Sprache und die unterschiedlichen Arbeitsweisen Probleme.