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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Auf Raserjagd

Kabel EinsFolge vom 25.06.2021
Thema u. a.: Auf Raserjagd

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 25.06.2021: Thema u. a.: Auf Raserjagd

61 Min.Folge vom 25.06.2021Ab 12

Die Polizisten Klaus und Steven sind auf der gefährlichsten Autobahn Deutschlands, der A2 bei Braunschweig, unterwegs. Nach einer Verfolgungsjagd mit knapp 200 km/h durch eine 80er-Zone, bekommen das auch die Insassen eines weißen Mercedes zu spüren. Und: Im fernen Thailand arbeiten Detlef und Roland als Hausmeister in einem Krankenhaus. Als eine Pumpe ausgetauscht werden muss, bereiten ihnen die fremde Sprache und die unterschiedlichen Arbeitsweisen Probleme.

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