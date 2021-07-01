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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Baustellen-Kontrolle - BG BAU Dortmund

Kabel EinsFolge vom 01.07.2021
Thema u. a.: Baustellen-Kontrolle - BG BAU Dortmund

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 01.07.2021: Thema u. a.: Baustellen-Kontrolle - BG BAU Dortmund

61 Min.Folge vom 01.07.2021Ab 12

Jedes Jahr passieren mehr als 100.000 Unfälle auf deutschen Baustellen. Um dem Einhalt zu gebieten, kontrollieren Thomas und Christopher von der Berufsgenossenschaft Bau Baustellen in Dortmund. Was sie wohl heute erwartet? Und: Bremerhaven. Die Polizisten Matthias und Stefan sind Experten für Lkw-Gefahrguttransporte. Diese müssen in einem technisch einwandfreien Zustand sein. Die Beamten entdecken gleich bei ihrer ersten Kontrolle einen Lkw, der die Standards nicht erfüllt.

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