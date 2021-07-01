Thema u. a.: Baustellen-Kontrolle - BG BAU DortmundJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 01.07.2021: Thema u. a.: Baustellen-Kontrolle - BG BAU Dortmund
61 Min.Folge vom 01.07.2021Ab 12
Jedes Jahr passieren mehr als 100.000 Unfälle auf deutschen Baustellen. Um dem Einhalt zu gebieten, kontrollieren Thomas und Christopher von der Berufsgenossenschaft Bau Baustellen in Dortmund. Was sie wohl heute erwartet? Und: Bremerhaven. Die Polizisten Matthias und Stefan sind Experten für Lkw-Gefahrguttransporte. Diese müssen in einem technisch einwandfreien Zustand sein. Die Beamten entdecken gleich bei ihrer ersten Kontrolle einen Lkw, der die Standards nicht erfüllt.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016