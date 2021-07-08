Thema u. a.: Abgesägte Bäume und zerstörte Grundstücke - Polizei BremervördeJetzt kostenlos streamen
In Bremervörde heißt es Schichtbeginn für die Polizisten Chris und Alexander. Ein Grundstücksbesitzer hat sich beschwert: Ein Landwirt hat bei Feldarbeiten sein Grundstück zerstört - so der Vorwurf des Mannes. Die Beamten stellen den Landwirt zur Rede. Und: In Nürnberg werden die Sanitäter Gökhan und Tobias zu einer bewusstlosen Person gerufen. Der erste Verdacht: Schlaganfall. Schaffen es die beiden rechtzeitig ins Krankenhaus, um schlimmere Folgeschäden zu verhindern?