Thema u. a.: Ramschkönig WalzerJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 03.12.2021: Thema u. a.: Ramschkönig Walzer
61 Min.Folge vom 03.12.2021Ab 12
Alexander Walzer ist erfolgreicher Unternehmer und als "Ramschkönig" bekannt. Diesmal ist er in Norderstedt bei einem Geschäftspartner. Der lockt einmal im Monat mit einem Lagerverkauf viele Kunden, aber leider auch Ladendiebe an. Kann Alexander hier helfen? Und: Das alljährliche Klausentreiben in Sonthofen ist gelebte Tradition - und manchmal ein Freifahrtschein für rohe Gewalt. Jack Daniel Pertl, Oberordner des Sonthofener Klausenvereins, sorgt für Ordnung.