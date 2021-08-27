Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: "Sowas habe ich noch nie gesehen" - Motorradkontrolle Lindenberg

Kabel EinsFolge vom 27.08.2021
Thema u. a.: "Sowas habe ich noch nie gesehen" - Motorradkontrolle Lindenberg

Chris Stark und Florian Götz von der Polizei Schwaben Süd/West kontrollieren auf der deutschen Alpenstraße Biker. Schon bald stellen die Beamten einen Fahrer zur Rede, dessen Reifen wellenförmig abgefahren ist. Und: Der Seehundretter Toni Thurm hält am Strand von St. Peter Ording Ausschau nach verwaisten Babyrobben.

