Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
61 Min.Ab 12
Daniel und Klaus von der Arbeitsgruppe "Tuner, Raser und Poser" aus Offenbach kontrollieren getunte Autos und umgebaute Motorräder. Ein Motorradfahrer ist mit der Kritik an seinem Motorrad nicht einverstanden. Und: In Mönchengladbach gehen die Mülldetektive Sandro und Andreas auf Jagd nach Abfallsündern. Sie durchsuchen illegale Müllkippen, um den Verursachern auf die Spur zu kommen. Gibt es genügend Beweise, stellen sie die Anwohner zur Rede.