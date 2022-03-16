Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Poser Kontrolle Mainz

Kabel Eins Folge vom 16.03.2022
Thema u. a.: Poser Kontrolle Mainz

61 Min. Folge vom 16.03.2022 Ab 12

Großkontrolle im rheinland-pfälzischen Worms: Die Polizei nimmt aufgemotzte Fahrzeuge und Autoposer ins Visier. Beim Einsatz dabei: Simon Resch und Christian Plötz. Die Polizisten nehmen Felgen, Reifen, Lichtanlage und Karosserie genau in Augenschein. Und: Ein ehemaliges Ferienhaus ist bis unter die Decke voll mit Gerümpel, Müll und Dreck. Der Auftrag für das insgesamt zehnköpfige Team von Entrümpler Ralph Steffen: 20 Tonnen Müll auf drei Etagen ausräumen und entsorgen.

