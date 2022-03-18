Thema u. a.: Verschmutzte Flüsse - Flussreiniger EmdenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 18.03.2022: Thema u. a.: Verschmutzte Flüsse - Flussreiniger Emden
61 Min.Folge vom 18.03.2022Ab 12
Sebastian und Hermann reinigen ehrenamtlich die Flüsse und Kanäle ihrer Heimatstadt Emden. Mehrmals im Monat ist das ungleiche Duo mit dem Boot unterwegs und fischt Schrott, Müll und abgestorbene Äste aus dem Wasser. Was erwartet sie diesmal? Und: In Zeven kontrollieren die Polizisten Geeske und Michael zusammen mit Kollegen an der Laserpistole Tempo-Sünder. Die haben sich in einer 30er Zone direkt vor einer Grundschule aufgestellt.