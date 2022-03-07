Thema u. a.: VUD Osnabrück-Vorfahrtverstoß mit FolgenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 07.03.2022: Thema u. a.: VUD Osnabrück-Vorfahrtverstoß mit Folgen
61 Min.Folge vom 07.03.2022Ab 12
André und Tim vom Verkehrsunfalldienst werden zu einem Verkehrsunfall gerufen. Schnell wird klar: Es handelt sich um einen Vorfahrtsverstoß. Die Verletzte ist schon versorgt, die Polizisten kümmern sich darum, dass die Straße endlich frei wird. Und: Wird er gerufen, werden Fahrzeuge abgeschleppt. Offenbach ist das Einsatzgebiet für Abschlepper Benjamin Richter. In dieser Schicht hat er die verschiedensten Aufträge, darunter einen verunfallten Lkw auf der Autobahn.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016