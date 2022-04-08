Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel EinsFolge vom 08.04.2022
61 Min.Folge vom 08.04.2022Ab 12

Ausflug in der Greifvogelstation Hellenthal. Nach einem alltäglichen Medizincheck wollen die Falkner mit dreien ihrer Adler ein Flugtraining außerhalb ihrer Stationen durchführen. Die Flugübungen sind erforderlich, um die Vögel mit jeglichen Reisesituationen im offenen Gelände vertraut zu machen. Und: Baumfällarbeiten Hoch.

