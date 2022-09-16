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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Gefahr auf der Autobahnbrücke

Kabel EinsFolge vom 16.09.2022
Thema u. a.: Gefahr auf der Autobahnbrücke

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 16.09.2022: Thema u. a.: Gefahr auf der Autobahnbrücke

61 Min.Folge vom 16.09.2022Ab 12

Sarah Trüdinger und Leo Manger von der Autobahnpolizei Gersthofen sind auf der A8 unterwegs, als sie ein Notruf der Funkleitstelle erreicht. Auf einer Autobahnbrücke wurde eine Person im Gefahrenbereich gesichtet.

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