Kabel EinsFolge vom 24.02.2023
In Bremervörde wird eine Polizeistreife auf ein ihnen bekanntes Fahrzeug aufmerksam. Sie folgen dem Fahrer auf dem Parkplatz, der selbst angibt schon einmal den Führerschein durch Cannabis verloren zu haben. Auf dem Parkplatz führt die Polizei u. a. einen Drogentest mit dem Fahrer durch. Und: Die Höllenhund-Flüsterin.

