Thema u. a.: Neues Zuhause für exotische Reptilien
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 18.08.2022: Thema u. a.: Neues Zuhause für exotische Reptilien
61 Min.Folge vom 18.08.2022Ab 12
Seit mehr als 12 Jahren finden exotische Tiere ein neues Zuhause bei Peter Wischnewski. Der Reptilien-Liebhaber rettet Schlangen und Co. aus schlechter Haltung oder wenn die Eigentümer die Tiere nicht mehr versorgen können. Auf St. Pauli in Hamburg sind die beiden Ladendetektive Langfingern auf der Spur. 31 Überwachungskameras stehen den beiden Profis dabei zur Verfügung, den gesamten Supermarkt genaustens im Blick zu behalten. Erwischen sie heute einen Dieb auf frischer Tat?