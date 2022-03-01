Thema u. a.: Unerwünschte Exoten - Gefahrtierjäger SontraJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 01.03.2022: Thema u. a.: Unerwünschte Exoten - Gefahrtierjäger Sontra
60 Min.Folge vom 01.03.2022Ab 12
Deutschland ist nicht gerade für seine exotischen und gefährlichen Tiere bekannt - trotzdem hat der Gefahrtierjäger Peter Wischnewski allerhand zu tun. Er wird zu einer Pension gerufen - die Vermieterin hat eine Schlange gesehen. Hat ein Gast das Tier hier vergessen? Und: Heiko Nauschütz vom Hamburger Tierschutzverein muss eine Katze aus einer Messiwohnung retten. Das Tier soll sich im Müll verstecken, doch es bleibt zunächst unauffindbar. Der Tierretter muss kreativ werden ...