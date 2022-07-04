Thema u. a.: Einkauf auf dem Großmarkt - GemüsehändlerJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 04.07.2022: Thema u. a.: Einkauf auf dem Großmarkt - Gemüsehändler
Folge vom 04.07.2022
Seit 1912 können Händler auf dem Münchener Großmarkt Lebensmittel aus aller Welt kaufen. Obst- und Gemüsehändler Philipp Müller ist jede Nacht auf der Suche nach der besten Ware für seine Kunden. Was erwartet ihn heute? Und: Am Flughafen Düsseldorf kontrollieren die Zöllner Luise Muskulus und Adalbert Dyballa Reisende auf Schmuggelware. Ins Visier gerät eine Reisegruppe aus der Türkei, die auffällig viel Handgepäck mitführt. Wieso?