Thema u. a.: Illegaler Welpenhandel Jana Hoger - Tierschützerin BerlinJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 02.03.2022: Thema u. a.: Illegaler Welpenhandel Jana Hoger - Tierschützerin Berlin
61 Min.Folge vom 02.03.2022Ab 12
In Berlin ist Jana Hoger von der Tierschutzorganisation PETA mit einem Kollegen unterwegs. Als vermeintliche Interessenten treffen sich die beiden mit Verkäufern von Hunde- und Katzenwelpen. Die Tierschützer decken dabei Verstöße gegen das Tierschutzgesetz auf - höchste Zeit, die Polizei zu alarmieren. Und: An der A1 ziehen die Polizistinnen Dana und Carina Viehtransporter zur Überprüfung aus dem Verkehr.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017