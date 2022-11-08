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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: 55 Euro für Falschparker – Ordnungsamt Hannover

Kabel EinsFolge vom 08.11.2022
Thema u.a.: 55 Euro für Falschparker – Ordnungsamt Hannover

Thema u.a.: 55 Euro für Falschparker – Ordnungsamt HannoverJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 08.11.2022: Thema u.a.: 55 Euro für Falschparker – Ordnungsamt Hannover

60 Min.Folge vom 08.11.2022Ab 12

Barsinghausen in der Region Hannover. Michael Müller vom Ordnungsamt kontrolliert die Verkehrssicherheit. Vor einer Apotheke parken dauerhaft Autos den Gehweg zu. Das kostet 55 Euro. Michael Müller konfrontiert die Autofahrer vor Ort mit dem Verstoß, doch nicht alle zeigen Einsicht…

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