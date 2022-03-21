Thema u. a.: Lebensgefährliche Arbeiten - Brückenbeschilderung HannoverJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
61 Min.Folge vom 21.03.2022Ab 12
Malte Vincent und sein Team müssen heute zwei Schilder an einer Bahnbrücke auf der B3 bei Hannover wechseln. Die Schilder sind mit Graffiti besprüht und deshalb nicht mehr lesbar. Bei der Montage der Verkehrszeichen müssen sie achtsam arbeiten. Und: Die Helikopterbaumfäller Adrian und Mathias müssen heute am Brenner mehr als 500 Bäume in einem Steilhang fällen und mit dem Helikopter ausfliegen. Klappt alles reibungslos?