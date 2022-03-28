Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Tropenfrüchte Made In Germany

Kabel EinsFolge vom 28.03.2022
Thema u. a.: Tropenfrüchte Made In Germany

Thema u. a.: Tropenfrüchte Made In GermanyJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 28.03.2022: Thema u. a.: Tropenfrüchte Made In Germany

60 Min.Folge vom 28.03.2022Ab 12

In einem einzigartigen Pflanzen-Projekt will Ralf Schmitt in Deutschland Tropenfrüchte züchten. In dem durch Abwärme betriebenen Tropenhaus werden Früchte wie Papaya und Zitronat-Zitronen angebaut - und das alles möglichst umweltschonend und nachhaltig. Was muss Ralf gewährleisten, damit Tropenfrüchte hierzulande gedeihen? Mit welchen Herausforderungen haben er und seine Kollegen zu kämpfen? Und: Tierschützer Stefan Klippstein kämpft gegen illegalen Welpenhandel.

Alle verfügbaren Folgen