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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Salatkontrollen im Übermaß - Salatanbauer Keltenhof

Kabel EinsFolge vom 29.03.2022
Thema u. a.: Salatkontrollen im Übermaß - Salatanbauer Keltenhof

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 29.03.2022: Thema u. a.: Salatkontrollen im Übermaß - Salatanbauer Keltenhof

60 Min.Folge vom 29.03.2022Ab 12

Auf dem Keltenhof bei Stuttgart wachsen auf 40 Hektar Salate, Kräuter und andere Gemüsespezialitäten. Von hier aus gehen die grünen Produkte an Wirtshäuser und Sternerestaurant. Salatexperte Max Forschner kontrolliert im Produktionslager regelmäßig die Qualität der Produkte. Und: Die Tierretter Nicole und Mario sind in der Nähe von Deggendorf in Bayern unterwegs. Bei ihrem ersten Notfall geht es zu einer Katze mit Diabetes. Ihr Blutzuckerspiegel ist gefährlich niedrig.

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