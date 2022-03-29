Thema u. a.: Salatkontrollen im Übermaß - Salatanbauer KeltenhofJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 29.03.2022: Thema u. a.: Salatkontrollen im Übermaß - Salatanbauer Keltenhof
60 Min.Folge vom 29.03.2022Ab 12
Auf dem Keltenhof bei Stuttgart wachsen auf 40 Hektar Salate, Kräuter und andere Gemüsespezialitäten. Von hier aus gehen die grünen Produkte an Wirtshäuser und Sternerestaurant. Salatexperte Max Forschner kontrolliert im Produktionslager regelmäßig die Qualität der Produkte. Und: Die Tierretter Nicole und Mario sind in der Nähe von Deggendorf in Bayern unterwegs. Bei ihrem ersten Notfall geht es zu einer Katze mit Diabetes. Ihr Blutzuckerspiegel ist gefährlich niedrig.