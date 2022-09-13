Thema u.a.: Handysündern auf der SpurJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 13.09.2022: Thema u.a.: Handysündern auf der Spur
61 Min.Folge vom 13.09.2022Ab 12
In Ahlhorn begeben sich die Polizist:innen Albert und Christiane auf Handysünder-Jagd. Sie versuchen diese mit Hilfe von Videokameras aufzuspüren. Denn im Straßenverkehr am Handy zu sein ist äußerst gefährlich! Und: Der Bio-Markt Vitaminkorb.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016