Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 30.03.2022: Thema u. a.: WM-Köchinnen am Limit
Im November findet in Luxemburg die Weltmeisterschaft im Kochen statt. Deutschland geht mit einer 25-köpfigen Nationalmannschaft an den Start. Zum Team gehören die Köchinnen Anne Kratz, Jennifer Klement und Sarah Braun. Das Ziel: Gold für Deutschland. Und: In Nienburg in Niedersachsen kontrollieren die Polizisten Ullrich und Stefan an der Bundesstraße Lkw. Als sie einen polnischen Laster anhalten, fällt ihnen schon zu Kontrollbeginn ein Problem auf.