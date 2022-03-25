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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Aufgemotzte Felgen - Poser und Tuningkontrolle Mainz

Kabel EinsFolge vom 25.03.2022
Thema u. a.: Aufgemotzte Felgen - Poser und Tuningkontrolle Mainz

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 25.03.2022: Thema u. a.: Aufgemotzte Felgen - Poser und Tuningkontrolle Mainz

60 Min.Folge vom 25.03.2022Ab 12

In Worms kontrollieren die Polizisten Simon und Christian aufgemotzte Fahrzeuge. Wer seine Umbauten nicht in den Fahrzeugschein eintragen lässt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Und: Seit der Pandemie hat Kioskbesitzer Deniz an der Hamburger Reeperbahn noch mehr Arbeit. Denn ab 22 Uhr gilt kein Außer-Haus-Verkauf von Alkohol und Kontaktlistenpflge - das sorgt für Diskussionen und Polizeieinsätze im Kiosk, denn nicht jeder Kunde ist einsichtig.

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