Alle Hände voll zu tun - Rettungssanitäter München Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 10.10.2023: Alle Hände voll zu tun - Rettungssanitäter München
33 Min.Folge vom 10.10.2023Ab 12
Freitagnacht in München. Die beiden Rettungsassistenten Klaus Hippe und Moritz Ecker sind auf den Straßen der bayrischen Landeshauptstadt unterwegs, um in Not geratenen Menschen zu helfen. In dieser Nacht wartet eine harte Schicht auf die beiden Helfer: von Schlägereiopfern, über einen renitenten Betrunken bis hin zu einem geistig Verwirrten.