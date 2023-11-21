Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Auf den Spuren der Schwarzfischer – Fischereiaufseher Straubing im Einsatz

Kabel EinsFolge vom 21.11.2023
Auf den Spuren der Schwarzfischer – Fischereiaufseher Straubing im Einsatz

Auf den Spuren der Schwarzfischer – Fischereiaufseher Straubing im EinsatzJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 21.11.2023: Auf den Spuren der Schwarzfischer – Fischereiaufseher Straubing im Einsatz

61 Min.Ab 12

Am Stadtwasser der Donau in Straubing liegt das 16 Kilometer lange Einsatzgebiet der Fischereiaufsicht Straubing. Stefan Plendl und Ulrich Scheuschner fällt ein Mann auf, der von seinem Boot aus angelt. Er hat vor einer Weile einen Wels gefangen – der Fisch hängt aber immer noch am Haken. Das verstößt gegen das Tierschutzgesetz.

