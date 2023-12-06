3-Jähriger mit allergischer Reaktion? – Rettungsdienst RegensburgJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.12.2023: 3-Jähriger mit allergischer Reaktion? – Rettungsdienst Regensburg
62 Min.Folge vom 06.12.2023Ab 12
Regensburg. Spätschicht für Notfallsanitäter Nicolas Klingseisen und Rettungssanitäter Benedikt Christoph. Um 23 Uhr werden sie zu einem 93-jährigen Mann gerufen. Die Einsatzmeldung: allergische Reaktion mit Atembeschwerden. Können die Sanitäter dem Mann helfen?