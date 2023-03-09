Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Auf Herz und Rouladen getestet

Kabel Eins
Folge vom 09.03.2023
Auf Herz und Rouladen getestet

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 09.03.2023: Auf Herz und Rouladen getestet

61 Min.
Ab 12

Kaaks in Schleswig-Holstein nördlich von Itzehoe. Der Landgasthof „Zum Wildwechsel“ von Frank Brüdigam bietet seinen Gästen deftige Landhausküche. Damit die Qualität immer gleichbleibend ist, muss auch der Nachwuchs kräftig üben. Heute trainiert er dafür mit seinen Mitarbeitern in der Küche, wie man perfekte Rouladen macht. Dabei kontrolliert Frank Brüdigam jeden Handgriff seines Auszubildenden Justin und seiner Jungköchin Sarah. Können die beiden den Chef überzeugen?

