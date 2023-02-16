Zu schnell und zu hoch - Lkw-Kontrolle A3Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 16.02.2023: Zu schnell und zu hoch - Lkw-Kontrolle A3
61 Min.Folge vom 16.02.2023Ab 12
Juri Wilhelm und Thorben Schicktanz von der Polizei Offenbach kontrollieren an der A3 in der Nähe von Frankfurt am Main Lkw auf ihre Verkehrssicherheit. Sie ziehen einen Lkw aus Rumänien heraus, der zu schnell unterwegs und vermutlich zu hoch ist. Im schlimmsten Fall könnte das Fahrzeug in Tunneln oder unter einer Brücke stecken bleiben.