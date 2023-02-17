Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Zwischen Malz und Hopfen - Biersommelier Bernhard Sitter

Kabel EinsFolge vom 17.02.2023
Zwischen Malz und Hopfen - Biersommelier Bernhard Sitter

Zwischen Malz und Hopfen - Biersommelier Bernhard SitterJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 17.02.2023: Zwischen Malz und Hopfen - Biersommelier Bernhard Sitter

61 Min.Folge vom 17.02.2023Ab 12

Bernhard Sitter aus Neureichenau im Bayerischen Wald ist seit 2005 der erste Diplom-Biersommelier-Wirt Deutschlands. Für sein Hotel ist er immer auf der Suche nach den neuesten und ausgefallensten Bierkreationen. Heute ist er in der Bodenseeregion unterwegs. Können ihn die verschiedenen Biersorten der dortigen Brauereien überzeugen?

Alle verfügbaren Folgen